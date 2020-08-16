Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня выразил поддержку тем, кто в республике выходит на мирные акции.

«Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан», – приводит его слова ТАСС.

Дипломат признался, что находится «в шоке от историй о пытках и избиениях граждан» Белоруссии. Он призвал учитывать позиции всех слоев общества и представителей различных политических сил.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.

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