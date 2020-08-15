Опубликовано видео с возможным моментом гибели демонстранта в Минске

Associated Press опубликовало видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент гибели Александра Тарайковского во время акции протеста в Минске 10 августа.

Сообщение об этом передает ТАСС.

По версии МВД Белоруссии, вечером 10 августа один из протестующих «пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью».

11 августа управление Следственного комитета по Минску начало проверку по этому факту. В ведомстве сообщили, что погибшим оказался «34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы».

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В субботу в полдень на площади у метро «Пушкинская» прошла гражданская панихида и массовый митинг памяти погибшего участника акции протеста.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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