Подведены итоги первого этапа конкурса «Цифровой прорыв»

Взгляд
14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...

Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...
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Главный товар – это вражда с Россией

Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда тирания падет и восторжествует свобода, на те же самые предприятия, где сейчас собирается недовольный народ, чтобы сказать свое веское «надоело», придут. Туда придут, чтобы эти предприятия закрывать навсегда. Подробности...
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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Подведены итоги первого этапа конкурса «Цифровой прорыв»

    14 августа 2020, 14:03

    Текст: Евгения Шестак

    Участники летнего IT-марафона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» из 85 регионов России создали более 4,7 тыс. цифровых решений.

    Первый этап конкурса «Цифровой прорыв» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал 5 июня и объединил более 16,5 тыс. ИТ-специалистов, он продлился по 25 июля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

    Он состоял из двух онлайн-хакатонов (5-7 июня и 19-21 июня) для сложившихся команд и онлайн-чемпионата (25 июня – 25 июля) для индивидуальных разработчиков. Авторы лучших решений разделили призовой фонд 5 млн рублей, а победители ИТ-чемпионата уже обеспечили себе выход в финал «Цифрового прорыва». Участники онлайн-хакатонов смогут проверить свои силы в предстоящем региональном этапе и после тоже попасть в финал.

    «Мы получили 4725 решений самой разной направленности. Ряд проектов уже находится на стадии пилотирования. Участники онлайн-хакатонов не были ограничены в подходах к решению задач, а самыми популярными направлениями у них стали «Digital», «Big Data & AI», «Цифровизация производства», «Образование», а также «Ресурсное управление», «Event-индустрия» и «Инфраструктура и связь», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. 

    По его словам, в онлайн-чемпионате было создано 4415 решений. В отличие от онлайн-хакатонов было 3 кейса – от компании ITS, компании hh и от Минэкономразвития Иркутской области. Из этих почти 4,5 тыс. решений больше всего решений у кейса от ITS (1818). Затем у Минэкономразвития Иркутской области (1511) и еще 1086 решений в задаче от hh.

    В 2020 году проект получил широкую поддержку региональных компаний и органов власти. Сегодня конкурс поддерживают 85 субъектов России. Алексей Комиссаров отметил, что «региональные органы исполнительной власти активно вовлечены в постановку кейсовых заданий для предстоящего регионального этапа». 

    «Уже сейчас подано более 140 кейсов. И я уверен, что такая постановка задач гарантирует, что созданные цифровые продукты найдут применение», – уточнил генеральный директор АНО.

    По словам директора РАЭК, руководителя проекта «Цифровой прорыв» Сергея Плуготаренко, «важным достижением IT-марафона стало создание коммуникационной платформы на базе конкурса, которая позволила объединить участников, экспертное сообщество трекеров во время проведения онлайн-мероприятия».

    «Наша цель – создать эффективный инструмент для развития талантов в сфере цифровой экономики. И мы уже видим осязаемые результаты – решения участников востребованы как в бизнесе, так и социальной сфере и госуправлении. Уверен, мы еще услышим об их влиянии на развитие всей российской IT-индустрии. В частности, технологии, созданные в рамках летнего IT-марафона, получили самые высокие оценки экспертов. И это отличный старт. Впереди – восемь региональных полуфиналов и национальный гранд-финал», – рассказал Плуготаренко.

    В этом году первый этап конкурса проходил в онлайн-формате, и за счет этого удалось расширить географию участников конкурса, вовлечь в проект специалистов из самых разных регионов России. 

    «Результатом стала полноценная интерактивная карта таких решений. Сейчас она доступна на сайте «Цифрового прорыва». В режиме реального времени карта показывает данные по участникам и победителям по каждому региону. По сути, она отражает и уровень цифровизации и готовности к цифровизации каждого региона страны», – добавил Комиссаров.

    Из 16,5 тыс. участников летнего ИТ-марафона победителями стали 208 конкурсантов: 80 человек в первом онлайн-хакатоне, 53 – во втором и 75 человек в онлайн-чемпионате. В топе по количеству победителей – Москва и Санкт-Петербург, Ставропольский край, Нижегородская, Волгоградская и Свердловская области, а также Татарстан, Пермский край и Якутия. 

    Следующий этап проекта – серия региональных полуфиналов. Масштабные хакатоны пройдут в восьми крупнейших IT-хабах страны, которые сосредоточат вокруг себя цифровой потенциал каждого федерального округа. Все кейсы – актуальные задачи, связанные с цифровизацией регионов. Впервые в их число вошли проекты от представителей малого и среднего предпринимательства. Призовой фонд этапа – 24 млн рублей. 

    «Почта России решает ряд важнейших задач цифровизации и создания бизнес-процессов, основанных на данных. Почта обладает мощнейшей инфраструктурой, которая дает массу возможностей для внедрения и применения современных технологических решений, целью которого является повышение качества логистических сервисов для наших клиентов. Конкурс «Цифровой прорыв» крайне важен как источник новых компетенций и хорошая возможность по-новому взглянуть на ряд интересных для Почты задач», – отметил директор почтовых технологий АО «Почта России» Владимир Урбанский.

    Первый региональный полуфинал пройдет с 21 по 23 августа в Ростове-на-Дону. За 48 часов участникам предстоит создать работающие цифровые решения в сферах кибербезопасности, ресурсного управления, анализа данных и ИИ и др. Среди постановщиков кейсов – Госкорпорация «Росатом», АО «Почта России», ПАО «Ростелеком» и другие крупнейшие компании, а также стартапы и госструктуры. 

    Все хакатоны будут представлять собой микс онлайн и офлайн. В каждом федеральном округе появится центральный цифровой хаб с мультимедийной студией, в которой будут работать эксперты и трекеры. Конкурсанты пройдут испытания полностью на дистанте. По итогам конкурса будут созданы цифровые профили лучших участников – информация об их компетенциях и гибких навыках будет доступна партнерам конкурса, крупнейшим работодателям России.

    Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», АО «Газпромбанк», ПАО «Россети», «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком».


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