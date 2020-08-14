В России создали новый компактный пистолет для оперативников

Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) создал новый самозарядный компактный пистолет для сотрудников МВД и Росгвардии, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Создание пистолета ведется в рамках инициативной опытно-конструкторской работы «Полоз». Как заявлял гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков в интервью РИА Новости, новый пистолет нужен оперативникам, которых ПМ не устраивает ни по мощности, ни по боезапасу.

«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб», – передает РИА «Новости» слова Бакова.

«Полоз» предназначен для стрельбы на дальности до 50 метров. Пистолет сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +50С. Для стрельбы применяются 9х19-миллиметровые пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) и патроны 9х19 с пулей со стальным сердечником.

Вместимость магазина – 15 или 18 патронов против 8 у ПМ. Ресурс – не менее 10 тыс. выстрелов.

Широкой общественности новая разработка будет представлена в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020».