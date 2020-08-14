Минздрав решил не предлагать США сотрудничество по работе над вакциной от COVID

Минздрав России не направлял властям США предложений о сотрудничестве в области разработки вакцины против нового коронавируса, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Кузнецов сообщил, что Минздрав «не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины», передает ТАСС.

На ваш взгляд В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку? Да

Нет



Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что Россия якобы предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но американская сторона отказалась.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.