США не приняли помощь России в создании вакцины от COVID-19

Американские СМИ утверждают, что российские официальные лица предлагали властям США сотрудничество в разработке вакцины от нового коронавируса, но получили отказ.

В материале CNN утверждается, что данную версию подтвердили некие «российские официальные лица в Москве». Их имена и должности не уточняются. Они якобы сказали, что «США сейчас не готовы» к такому сотрудничеству из-за взаимного недоверия между государствами.

По словам этих лиц, Россия могла бы поделиться с американской стороной имеющимися данными о вакцине и разрешить производить препарат в США. Эти источники уточнили, что «некоторые фармацевтические компании США заинтересованы в том, чтобы больше узнать о российской вакцине», передает ТАСС.

В публикации приводится комментарий источника из числа американских официальных лиц. Он сообщил, что в США крайне скептически относятся к российской вакцине и не намерены ее применять. Другой источник отметил, что «в распоряжении США нет закупленных образцов» российской вакцины.

Источники канала сообщили, что Россия предлагала «беспрецедентное сотрудничество» в рамках американского проекта «Сверхзвуковая скорость», нацеленного на разработку вакцины, но оказалось, что «США не открыты» для российских медицинских разработок.

«Чувствуется общее недоверие к России с американской стороны, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, США не принимают как раз из-за недоверия», – передает РИА «Новости» слова высокопоставленного российского чиновника.

Российские официальные лица также сообщили каналу, что Россия открыта по вопросу обмена информацией о вакцине, это может помочь фармацевтическим компаниям США производить вакцину в Соединенных Штатах.

Вакцина, по словам российских источников канала, может спасти жизни американцев, и Вашингтону следует «хорошо подумать о том, чтобы принять» вакцину.

«Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, появятся вопросы: почему США не изучили эту возможность глубже, почему политика встала на пути к вакцине», – заявил CNN российский чиновник.

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При этом американские чиновники заявили каналу, что российская вакцина в США «считается настолько недоработанной, что даже не взывала хоть сколько-нибудь серьезного интереса».

«США ни за что не будут испытывать ее на обезьянах, что уж говорить о людях», – подчеркнул неназваный американский чиновник.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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