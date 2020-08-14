Мишустина поразило разгильдяйство многолетнего строительства больницы на Камчатке

Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что проект строительства новой Камчатской краевой больницы будет взят на особый контроль.

Во время посещения действующей краевой больницы он побеседовал с работниками медучреждения. Премьер назвал разгильдяйством то, что новая больница, проектирование которой обсуждалось еще в 2011 году, до сих пор не построена. Он отметил, что имели место безалаберность отдельных подрядчиков, финансирование строительства в 2019 году сокращалось, «это уже какое-то наваждение».

«Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы», – передает ТАСС слова Мишустина.

Он рассказал, что по предварительным подсчетам, стоимость строительства новой больницы составит порядка 13,9 млрд рублей.

«По приезде мы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, с Минстроем будем полностью ставить эту стройку на контроль», – заявил глава кабмина.

Он поручил Минфину и Минздраву «до конца разобраться по смете».

«Больнице быть, мы с губернатором должны это обещание дать. По средствам будем смотреть, сколько необходимо добавить, смету мы понимаем, знаем о дефиците регионального бюджета. Будем ежеквартально держать на контроле процесс строительства. Но у меня вопрос ко всем, кто принимал участие в проектировании, потому что в течение почти 10 лет проект с места не сдвинулся, а деньги в федеральном бюджете были заложены. Считаю это разгильдяйством», – заявил Мишустин.

Премьер-министр заявил также, что уровень газификации на Камчатке наиболее близок к среднероссийским, но все равно достаточно низок, генерирующие мощности на Дальнем Востоке сильно изношены, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, до конца года необходимо актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации Дальнего Востока, ситуации в сфере газификации в ДФО от региона к региону очень разная. Спрос на электроэнергию на Дальнем Востоке растет, поэтому необходимо обновлять и генерацию, и сети, развивать переработку газа, сказал премьер-министр.

Также Мишустин поручил Минэнерго до 1 сентября внести на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе.

Премьер-министр заявил также, что никаких резких скачков тарифов за электричество на Дальнем Востоке быть не должно.

Мишустин добавил, что эффективная система энергообеспечения необходима для нормальных условий жизни людей на Дальнем Востоке, цены на электроэнергию должны быть доступными для них, а стабильное энергообеспечение необходимо, чтобы запускать новые перспективные проекты, в том числе в рамках территорий опережающего развития.

В четверг Мишустин прибыл на Дальний Восток, он начал рабочую поездку с Чукотского автономного округа. Это первый визит Мишустина на Чукотку как главы кабмина.

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