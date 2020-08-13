Мастерские колледжей в Кабардино-Балкарии оснастят современным оборудованием

Девять мастерских в двух колледжах Кабардино-Балкарии (КБР), готовящих специалистов рабочих профессий, переоборудуют современной техникой, сообщил и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

«В рамках реализация мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» по обеспечению соответствия материально-технической базы колледжей современным требованиям в 2019 году создано 15 мастерских (79,9 млн рублей), в 2020 году создаем девять мастерских в Кабардино-Балкарском агропромышленном колледже (39,4 млн рублей) и Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже (15,6 млн рублей)», – передает ТАСС его слова, отметив, что на 2021 год запланировано оснащение еще восьми мастерских.

Для достижения показателей госпрограммы «Развитие образования в КБР» и нацпроекта «Образование» предстоит оснастить еще 16 мастерских. «К концу 2024 колледжи республики должны стать признанными центрами подготовки кадров для бизнеса и всех сфер экономики», – отметил он.

По его определению, среднее профессиональное образование ориентировано на обеспечение экономики КБР квалифицированными рабочими кадрами. Ежегодно увеличивается набор по профессиям и специальностям СПО, входящим в топ-50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий.

По данным министерства, к 2024 году в рамках проекта «Молодые профессионалы» планируется открыть Центр опережающей профессиональной подготовки. Также будут организованы мастерские, оснащенные современной материально-технической базой, внедрить итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена в 50% учреждений среднего профессионального образования.

Федеральный проект «Молодые профессионалы» входит в нацпроект «Образование», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассчитан на 2019-2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации нацпроекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.

В то же время Путин заявил, что уже сейчас необходимо определить общенациональные задачи России на предстоящее десятилетие.

В мае Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.