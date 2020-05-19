Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.

«Давайте не будем забывать и о текущей работе, в том числе и о текущей работе по нацпроектам. Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо. Чисто по объективным обстоятельствам мы не сможем их реализовать в этом году», – передает его слова РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что нужно очень грамотно распорядиться высвобождающимся в связи с переносом реализации нацпроектов ресурсами.

«Мы должны понять, что и как нам делать с высвобождающимися неиспользованными в этом году ресурсами. А ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего. Я вас прошу посмотреть на ситуацию, на нашу работу и с этой точки зрения. И в ближайшее время мы к этому еще вернемся», – сказал он.

Ранее в Кремле не исключили, что нацпроекты могут быть скорректированы на фоне реализации мер по борьбе с распространением коронавируса. При этом их реализацию назвали приоритетной задачей.