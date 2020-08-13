Расчлененное тело женщины нашли в московской квартире

В московской квартире обнаружено расчлененное тело женщины в пакетах, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

ЧП произошло в Южном округе Москвы, в квартире на Ореховом бульваре. По данным правоохранителей, соседи почувствовали неприятный запах и вызвали спасателей и полицейских. Когда те вскрыли дверь, то нашли в квартире мужчину и расчлененное тело женщины в пакетах. По предварительным данным, они были мужем и женой. Супруга сейчас проверяют на причастность к преступлению, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления … «Убийство», – сказала Иванова, уточнив, что на месте работают следователи и криминалисты.

Также стало известно, что тело принадлежит 41-летней Ольге М., ее обнаружили спустя полторы недели после смерти. Все это время в квартире находился шестилетний ребенок убитой.

«Пакет с конечностями полицейские нашли в квартире около ванной комнаты, а в самой ванной лежала пила в крови. Наряд вызвала соседка, которая учуяла странные запахи из квартиры. Об этом сообщил наш источник в правоохранительных органах» – сообщил LIFE SHOT в Telegram.

Полицейским соседка рассказала, что убитая и ее муж почти все время и очень много пили. Когда наряд прибыл на место убийства, то, по словам соседки, муж Ольги Михаил сразу признался, что это он расправился с ней. Его задержали, а сына отправили в больницу.

Соседка также рассказала, что Михаил инвалид с детства и что у него проблемы с психикой.

Ранее в Волгограде мужчина признался в убийстве уроженца Саратова, которого расчленил и попытался избавиться от тела; раскрыть убийство помогла продавщица магазина.

Напомним в Санкт-Петербурге арестовали Марину Кохал, подозреваемую в убийстве своего мужа Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.