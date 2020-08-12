Продавщица помогла раскрыть убийство с расчленением в Волгограде

В Волгограде мужчина признался в убийстве уроженца Саратова, которого расчленил и попытался избавиться от тела; раскрыть убийство помогла продавщица магазина, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

В середине июля на берегу Волги в Волгограде в пакетах нашли расчлененное тело судимого за разбой жителя Саратова, который был в розыске, сообщается на сайте ведомства. Полиция установила, что мужчина скрывался не только от правосудия, но и от родственников.

Следователи регионального СУ СК изучили круг общения убитого, опросили свидетелей, очевидцев и продавцов магазинов, где подозреваемый в убийстве мог бы закупиться пакетами и скотчем.

«Кропотливая работа дала положительные результаты: продавец одной торговых точек вспомнила покупателя, приобретавшего сразу большое количество упаковочной ленты. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы. Им оказался 29-летний житель Ростовской области», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали в городе Шахты. Он не оказал сопротивления при аресте, и сознался в содеянном.

Он рассказал, что жил в Волгограде на съемной квартире, в начале июля между ним и уроженцем Саратова произошел конфликт, подозреваемый нанес ему травмы, и тот скончался.

«Желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вынес в нескольких пакетах на ближайший пустырь, где они были обнаружены случайными прохожими», – заключило ведомство.

В ролике, опубликованном региональным ГУ МВД, подозреваемый сообщил, что убил саратовца 9 июля. «Поссорились, кинулся с ножом на меня. Я его схватил и убил. Кулаками сначала несколько ударов нанес, табуреткой ударил раз, ножом добил в шею ударом. Ножовкой по металлу распилил», – признался мужчина.

Напомним, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.