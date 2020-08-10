Чехия осудила насилие в отношении протестующих в Минске

Глава чешского правительства Андрей Бабиш осудил применение сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии силы в отношении участников акции протеста в Минске.

«Осуждаю полицейское насилие по отношению к мирным демонстрантам в Минске. Такие действия ни в коем случае не могут происходить в современной Европе. Белорусы имеют право на свободу слово и демократию», – написал политик в Twitter.

Тем временем министерство иностранных дел Чехии распространило заявление, в котором отметило, что состоявшиеся в Белоруссии выборы нельзя считать демократическими.

«МИД Чехии выражает обеспокоенность по поводу хода нынешних президентских выборов в Белоруссии, (которые) нельзя считать свободными и демократическими. Считаем недопустимым задержание значительного количества граждан в ходе предвыборной агитационной кампании, что нарушает право (граждан) на (свободу) собраний. Также недопустимы действия репрессивных подразделений (белорусских правоохранительных органов) против граждан, протестующих против (нарушений в) ходе выборов и их итогов. Эти факты нас беспокоят. Призываем белорусское правительство, чтобы оно перестало наказывать своих граждан за использование гарантированных (белорусской) конституцией прав», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

МИД Чехии отметил, что белорусские избиратели активно участвовали в предвыборных митингах оппозиции. «Столь сильный призыв общественности к действительно свободным выборам нельзя игнорировать», – говорится в документе.

Чешское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление, что белорусские власти не допустили на президентские выборы наблюдателей от ОБСЕ. Одновременно в заявлении МИД подчеркивается приверженность республики принципам территориальной целостности и независимости Белоруссии.

Тем временем министр иностранных дел Швеции Анн Линде также призвала руководство Белоруссии вступить в диалог с представителями оппозиции. «Мы требуем, чтобы власти немедленно освободили всех лиц, арестованных в связи с выборами, и прекратили преследование по политическим мотивам. Мы ожидаем, что президент Лукашенко будет уважать демократические принципы и прислушиваться к требованиям людей о переменах. Свобода выражения мнений и собраний должна быть гарантирована, а все случаи фальсификации результатов выборов и нарушения должны расследоваться независимо. В качестве первого шага белорусское руководство должно вступить в настоящий диалог с оппозицией», – отметила глава шведского МИД.

«Если Лукашенко откажется слушать свой народ и продолжит идти по пути насилия, это будет иметь последствия для отношений Швеции с политическим руководством Беларуси. Об этом сегодня будет сообщено послу Беларуси. Мы поддерживаем тесные контакты внутри ЕС, в том числе по вопросу наших дальнейших действий в отношении президента Лукашенко, если он откажется слушать своих граждан», – продолжила министр.

По ее словам, избирательная кампания показала, что потребность в демократических преобразованиях и реформах в Белоруссии высока. «Массовая приверженность народа переменам была очевидна, когда я вчера вечером разговаривала с представителями белорусской оппозиции и гражданского общества. Я также встретилась с некоторыми из этих людей во время моего визита в Минск в ноябре прошлого года. Мой посыл был ясным: Швеция продолжит поддерживать законные требования белорусского народа к демократии и уважению прав человека», - отметила Линде.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.