Чехия осудила насилие в отношении протестующих в Минске

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10 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Что нужно для создания электромобилей в России

Проект Zetta балансирует на грани жизни и смерти Zetta/YouTube, e-zetta.ru
Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи – изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова, оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска? Подробности...
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Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
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Биолог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа

El Pais: Лукашенко выходит из этих выборов таким же, как и вступил в них – ослабленным Валерий Шарифулин/ТАСС
«9 августа наверняка останется в книгах белорусской истории. Если не для того, чтобы олицетворить конец правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа», – пишут западные СМИ, комментируя массовые беспорядки, которые охватили города Белоруссии сразу после президентских выборов.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...

Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Совершенно очевидно, что Лукашенко растерян. Он умудрился поссориться с Россией и не успел помириться с Западом. Отныне Лукашенко не любят ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Его хотят использовать, и Батька это прекрасно осознает. Подробности...
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Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

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Белорусссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
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    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    Чехия осудила насилие в отношении протестующих в Минске

    10 августа 2020, 15:21

    Текст: Алина Назарова

    Глава чешского правительства Андрей Бабиш осудил применение сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии силы в отношении участников акции протеста в Минске.

    «Осуждаю полицейское насилие по отношению к мирным демонстрантам в Минске. Такие действия ни в коем случае не могут происходить в современной Европе. Белорусы имеют право на свободу слово и демократию», – написал политик в Twitter.

    Тем временем министерство иностранных дел Чехии распространило заявление, в котором отметило, что состоявшиеся в Белоруссии выборы нельзя считать демократическими.

    «МИД Чехии выражает обеспокоенность по поводу хода нынешних президентских выборов в Белоруссии, (которые) нельзя считать свободными и демократическими. Считаем недопустимым задержание значительного количества граждан в ходе предвыборной агитационной кампании, что нарушает право (граждан) на (свободу) собраний. Также недопустимы действия репрессивных подразделений (белорусских правоохранительных органов) против граждан, протестующих против (нарушений в) ходе выборов и их итогов. Эти факты нас беспокоят. Призываем белорусское правительство, чтобы оно перестало наказывать своих граждан за использование гарантированных (белорусской) конституцией прав», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

    МИД Чехии отметил, что белорусские избиратели активно участвовали в предвыборных митингах оппозиции. «Столь сильный призыв общественности к действительно свободным выборам нельзя игнорировать», – говорится в документе.

    Чешское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление, что белорусские власти не допустили на президентские выборы наблюдателей от ОБСЕ. Одновременно в заявлении МИД подчеркивается приверженность республики принципам территориальной целостности и независимости Белоруссии.

    Тем временем министр иностранных дел Швеции Анн Линде также призвала руководство Белоруссии вступить в диалог с представителями оппозиции. «Мы требуем, чтобы власти немедленно освободили всех лиц, арестованных в связи с выборами, и прекратили преследование по политическим мотивам. Мы ожидаем, что президент Лукашенко будет уважать демократические принципы и прислушиваться к требованиям людей о переменах. Свобода выражения мнений и собраний должна быть гарантирована, а все случаи фальсификации результатов выборов и нарушения должны расследоваться независимо. В качестве первого шага белорусское руководство должно вступить в настоящий диалог с оппозицией», – отметила глава шведского МИД.

    «Если Лукашенко откажется слушать свой народ и продолжит идти по пути насилия, это будет иметь последствия для отношений Швеции с политическим руководством Беларуси. Об этом сегодня будет сообщено послу Беларуси. Мы поддерживаем тесные контакты внутри ЕС, в том числе по вопросу наших дальнейших действий в отношении президента Лукашенко, если он откажется слушать своих граждан», – продолжила министр.

    По ее словам, избирательная кампания показала, что потребность в демократических преобразованиях и реформах в Белоруссии высока. «Массовая приверженность народа переменам была очевидна, когда я вчера вечером разговаривала с представителями белорусской оппозиции и гражданского общества. Я также встретилась с некоторыми из этих людей во время моего визита в Минск в ноябре прошлого года. Мой посыл был ясным: Швеция продолжит поддерживать законные требования белорусского народа к демократии и уважению прав человека», - отметила Линде.

    В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

    После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

    Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

    Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.


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