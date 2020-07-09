Киев попросил НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе

Украина и НАТО условились усилить присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе, соответствующая договоренность достигнута по итогам разговора украинского министра обороны Андрея Тарана с генсеком организации Йенсом Столтенбергом.

«Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов альянса», – говорится в сообщении на сайте минобороны Украины.

Таран в ходе диалога выразил заинтересованность в обмене информацией об обстановке в регионе и пригласил НАТО на учения, запланированные на юге Украины осенью 2020 года.

Министр пояснил, что новый статус Украины при альянсе поможет вести диалог по взаимовыгодному сотрудничеству, позволит ввести новые должности для военнослужащих ВСУ в штабах НАТО и расширит доступ к программам совместимости и учений.

Во вторник ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное. Корабль зашел в Черное море 17 июня для проведения маневров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.

Черноморский флот начал отслеживать передвижение кораблей НАТО в акватории Черного моря.

В начале июля группа кораблей Черномоского флота, включая вооруженный «Калибрами» малый ракетный корабль «Ингушетия», провела учения по уничтожению условного противника в Черном море.