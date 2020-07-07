Эсминец ВМС США Porter ушел из Черного моря

|
7 июля, вторник | Последнее обновление — 10:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В России подтвердили 6,4 тыс. новых случаев коронавируса
Разделы
Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»
Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину
Героизм скромного лейтенанта приблизил к России Крым
Стоит ли верить в «авиаудар Израиля по Ирану»
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм
Сергей Худиев, публицист, богослов
Людям внешним иногда кажется, что Церковь – это армия, в которой все беспрекословно повинуются приказам. На самом деле – к добру или к худу – но это не так. Подробности...
Для Ефремова есть наказание хуже тюрьмы
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Похоже, от Михаила Ефремова в его деле уже ничего не зависит. Человек, который мнил себя вершителем судеб и гласом поколения, оказался тряпочной игрушкой, и с ним теперь играют, как раньше он играл другие роли. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Зачем японцы напали на Перл-Харбор
Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 5 июля 1940 года, американцы в очередной раз стукнули кулаком по столу, заблокировав японский импорт в свою страну. А вся цепочка событий привела Японию к большой войне и выжженным городам. Как же японцы до такого докатились? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки
Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскимиПодробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Россия проголосовала за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?Подробности...
Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
X
Читайте нас на Facebook
Уже читаю