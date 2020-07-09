Депутат Рады обнародовал запись «переговоров» Путина и Порошенко

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал новые записи телефонного разговора якобы экс-президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года, в которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу.

«Эти записи нам передали журналисты – расследователи, имеющие всю информацию, и мы передали эти документы уже сегодня в правоохранительные органы», – заявил Деркач в заметке, опубликованной на его странице в Facebook.

На записях слышно, что люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина, мирно ведут беседу о Минском процессе и обмениваются шутками.

В ходе телефонных переговоров якобы Порошенко, предложил человеку с голосом, похожим на голос Путина, более конструктивно подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске.

Бывший президент Украины дал рекомендации по оптимизации работы Трехсторонней контактной группы в Минске. Путин в ответ обещает передать эти рекомендации главе российского МИД Сергею Лаврову.

«Я считаю, что мы с «Минска» с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату», – сказал якобы Порошенко.

Кроме того, якобы Порошенко рассказал Путину о том, что проект «размещения миротворцев в Донбассе не вызывает большого энтузиазма у западных партнеров».

Он также поздравил якобы президента России с наступающим Днем солидарности трудящихся. Путин сказал, что будет вручать медали «Героев Труда». Порошенко сказал, что будет награждать ветеранов с 70-летием Победы.

Под конец лидеры любезно попрощались.

«Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое!», – сказал Порошенко.

«Обнимаю. До свидания, давайте», – ответил ему Путин.

Опубликовавший запись Деркач отметил, что разговор лидеров состоялся через два месяца после трагедии в Дебальцево. По его мнению, приязненный тон беседы контрастирует с тем, что демонстрировал Порошенко на публике, заявляя о своей жесткой позиции.

«Деятельность против собственных сограждан – нормальная практика в деятельности Петра Порошенко, который ради сохранения собственного рейтинга готов был давать противозаконные команды ведущие к угрозе жизни тысяч украинцев, срывать Минские соглашения, подрывать международный авторитет Украины, вмешиваться в выборы другой страны», – заявил Деркач.

По его словам, исходя из защиты интересов Украины была обнародована лишь часть разговоров.

В июне Деркач опубликовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году.

В мае Деркач также опубликовал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко, Байден и Керри. Байден там предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Порошенко назвал записи сфабрикованными, но суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование по этому поводу.