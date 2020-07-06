Путин выразил Китаю и Японии соболезнования из-за ливней и паводков

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, вызванными наводнениями и оползнями на юге страны, сообщили в Кремле.

В телеграмме, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, российский президент попросил «передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Кроме того, Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями наводнений в южных провинциях Китая.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее и полное выздоровление всех пострадавших», – говорится в телеграмме российского лидера.

Главное метеорологическое агентство Японии объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для трех префектур на юго-западе страны в связи с ливневыми дождями и вызванными ими наводнениями. В некоторых районах на юго-западе выпало до 800 миллиметров осадков.

Из-за разлива рек десятки населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий. Зона подтоплений составляет уже более 1 тыс. гектар. Сотни тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.

Из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней погибли 49 человек, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

В МЧС Китая сообщали, что за последнее время из-за сезонных дождей из берегов в стране вышли 190 рек, уровень воды в двух из них побил исторические рекорды. Власти эвакуировали из опасных районов в общей сложности 875 тыс. человек. Разрушено 17 тыс. жилых домов. Прямой экономический ущерб от ударов стихии оценивается в 41,64 млрд юаней (около 5,87 млрд долларов).

С начала года в Китае из-за наводнений погибли более 120 человек.