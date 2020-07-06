В Москве сочли безответственными заявления главкома ВМС Украины

Москва считает, что слова командующего ВМС Украины о готовности к боевым действиям против России безответственны, провокационны и оторваны от жизни, заявил российский информированный источник.

«Абсолютно безответственные, провокационные и оторванные от жизни заявления», – передает РИА «Новости» слова источника в ответ на просьбу прокомментировать заявление Неижпапы.

Ранее командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот страны готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. «Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения», – заявил Неижпапа.

По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью и нагнетанием истерии заявления командующего ВМС Украины.

Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил способность ВМС Украины воевать с Россией.

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