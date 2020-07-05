В Санкт-Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам

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5 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...

У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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              В Санкт-Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам

                 5 июля 2020, 13:24
              Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
              Текст: Александра Юдина

              Версия для печати  •
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              Мемориал морякам-подводникам, погибшим 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море, открыли в воскресенье на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

              «Прошел год со дня трагедии в Баренцевом море. Здесь, на Серафимовском кладбище, покоятся 14 наших героев, лучших офицеров нашей страны. Они боролись с огнем, спасали жизнь своих товарищей, спасли аппарат и не допустили более страшной катастрофы. Сегодня мы открыли мемориал в честь их подвига, и для молодых российских моряков они всегда будут примером героизма, самоотверженности и любви к Родине», – передает ТАСС слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на церемонии открытия мемориала.

              Отмечается, что в честь героев названы улицы, школы, а в Петергофе в их честь будет открыт парк покорителей морских глубин.

              Мемориал выполнен в виде венка на морских волнах. Его автором выступил скульптор студии военных художников имени М.Б. Грекова, академик Российской академии художеств, народный художник РФ Михаил Переяславец. Перед церемонией открытия священнослужители совершили панихиду по погибшим морякам.

              Как подчеркнул заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Игорь Мухаметшин, «будущие поколения подводников будут воспитываться на этом примере профессионального отношения к делу, умения до конца выполнять задачи в сложнейших условиях, специальные государственные задачи».

              «Низкий поклон матерям, отцам, женам, детям, братьям, сестрам за вашу стойкость духа», – добавил он.

              Вдова Героя России капитана первого ранга Дениса Долонского Наталья сказала, что «важно то, что память о героическом подвиге всего экипажа продолжает жить в памяти и сердцах жителей всей страны».

              После церемонии траурные венки к мемориалу возложили от руководства Минобороны России, ВМФ России, от правительства Санкт-Петербурга. Цветы к памятнику и на могилы моряков-подводников возложили родные и близкие погибших.

              Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представили к госнаградам.

              Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания по выяснению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате сообщил, что первым из охваченного огнем отсека подлодки эвакуировали гражданского специалиста. В Минобороны уточнили, что гражданского специалиста спас капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.


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