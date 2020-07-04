В России провели больше 20,7 млн тестов на коронавирус

Более 20,7 млн тестов на коронавирус проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 280 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «проведено более 20,7 млн тестов на коронавирус», под наблюдением остаются 280 тыс. 415 человек», передает РИА «Новости».

За сутки в России проведена 301 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее в ВОЗ заявили, что мутации нового коронавируса не сделали его более агрессивным.

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