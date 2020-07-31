Путин обязал крупные сайты-агрегаторы принимать карту «Мир»

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные торговые сайты-агрегаторы принимать к оплате карту «Мир».

При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно под действие закона попадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 млн рублей с 1 июля 2021 года, передает ТАСС.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, данный закон будет стимулировать повышение прозрачности дистанционной торговли, дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через интернет. Изменения в законодательства должны привести к тому, что недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактной или нелегальной продукцией только за наличную валюту, будут вынуждены уйти с рынка или же изменить бизнес-модель.

Ранее законом «О защите прав потребителей» было предусмотрено, что возможность приема национальных платежных инструментов должны иметь продавцы, выручка которых от реализации товара превышает 40 млн рублей. Закон обязывает с 1 ноября 2020 года владельцев агрегаторов (в случае использования ими в своей деятельности наличных расчетов) обеспечивать для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с использованием карты «Мир» либо наличными деньгами по выбору потребителя.

В мае 2017 года Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на российские платежные карты «Мир» до 1 июля 2018 года.

Летом 2018 года в Кремле сообщали, что сотрудники администрации президента России и сам Владимир Путин уже перешли на платежные карты «Мир».

Напомним, что «Мир» – российская национальная платежная система. Ее оператором стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с системами Visa и MasterCard.