В Ростове-на-Дону бойцам СВО ко Дню России передали крупную партию техники

Tекст: Елизавета Шишкова

Переданная техника предназначена для использования в зоне специальной военной операции и призвана повысить мобильность подразделений. В частности, квадроциклы будут применяться для оперативного перемещения, а автомобили – в том числе для эвакуации раненых., говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил: «Уверен, что до нашей Победы осталось совсем немного. Парни идут вперед, несмотря на сложности, на все более совершенствующиеся беспилотные системы противника, непрекращающиеся теракты в отношении гражданских жителей».

Он также подчеркнул масштаб общественной поддержки военнослужащих: «Пенсионеры скидываются по 50 рублей, чтобы помочь. Предприниматели, правительство – все объединились в поддержке».

По словам заместителя командира 163-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии, Героя России, майора Романа Аполкова, новая техника уже активно используется на передовой. Он отметил, что квадроциклы стали особенно востребованы из-за их мобильности и малозаметности, а автомобили «буханка» применяются для эвакуации раненых, в том числе в тяжелых условиях.

«На бронированных машинах сейчас тяжело добираться: противник активно применяет дроны. А квадроцикл – малогабаритная, проходимая, шустрая и малозаметная техника», – рассказал он.

Отдельное внимание в ходе церемонии было уделено участию детей представителей Народных полков, которые передали военнослужащим письма, рисунки и подарки. Участники мероприятия отметили, что такая поддержка имеет важное моральное значение для бойцов. «Когда помогают дети, это дает двойную мотивацию, больше желания сражаться», – заявил Аполков.

В рамках мероприятия также присутствовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, включая Ислама Батырбекова – потомка Абдулхакима Исмаилова, водрузившего знамя над Рейхстагом. Он подчеркнул значимость общественной поддержки и участие детей в подобных акциях.

С 2022 года Народный фронт реализует инициативу «Все для Победы!», в рамках которой организуются поставки техники, сбор средств и гуманитарная помощь военнослужащим и жителям приграничных регионов.