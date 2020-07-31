Погребинский оценил слова Кравчука о «поиске компромисса» по Донбассу

«Кравчука сложно обвинить в том, что он «агент Москвы», поэтому, возможно, он получит большую свободу действий. Уже то, что он говорит, более чем необычно для сегодняшней Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя слова нового главы делегации Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кравчука о готовности идти на компромиссы.

«На мой взгляд, некая перспектива для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки в переговорах по Донбассу, наметилась, – отметил киевский политолог Михаил Погребинский. – Насколько она реализуется, сказать невозможно. Я в этом плане настроен скорее скептически, поскольку опыт показывает, что как только на президента Владимира Зеленского оказывается давление со стороны «партии войны», он тут же отступает».

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. О каких именно компромиссах идет речь, Кравчук не уточнил. Затрагивая вопрос особого статуса Донбасса, экс-президент Украины отметил, что будет выступать за переход от общих слов к «конкретным действиям». «Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли», – сказал он.

Кравчук не будет принимать решений, он сможет лишь выдвигать предложения, полагает Погребинский. «Однако сам факт того, что Кравчук говорит, мол, надо искать компромисс, уже сам по себе необычен. До этого украинские переговорщики такого не говорили. Риторика была в стиле фразы Зеленского: «Мы хотим мира, но на наших условиях», – напомнил Погребинский.

«В том, что Зеленский выставляет себя глупцом, нет ничего удивительного, он человек неопытный, может на это ссылаться и говорить чепуху. Но ведь и предыдущий представитель Киева на переговорах, экс-президент Леонид Кучма ни разу не говорил, что надо искать компромисс, хотя некие взаимозачеты в переговорах все же были. Но сам факт заявления о необходимости поиска компромисса – это, конечно, позитивный момент», – поделился киевский политолог.

При этом Погребинский подчеркнул, что пока непонятно насколько удастся сделать хотя бы шаг в эту сторону, потому что против любых компромиссов выступает активная часть политического класса и «улица».

По мнению эксперта, в отличие от помощника Зеленского Андрея Ермака и даже в отличие от Кучмы, Кравчука сложно будет обвинить в том, что он «агент Москвы». Поэтому у нового представителя Киева несколько больше возможностей для поиска компромисса, чем у предыдущей команды переговорщиков. Возможно, в связи с этим Кравчук получит больше инициативы, которой у Кучмы в реальности не было совсем, заметил собеседник.

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«Естественно, Кравчук сразу озвучил список тем, по которым компромисса не может быть в принципе, вроде территориальной целостности Украины, но этот вопрос и раньше никем не оспаривался, и еще ряда общих и понятных вещей, которые не обсуждаются. Но при этом список Кравчука не выглядит, как набор «красных линий», поставленных Петром Порошенко и всей этой бандой национал-радикалов, вроде «никаких выборов на Донбассе, пока не установлена четкая государственная граница». Так что, повторюсь, повод для сдержанного оптимизма безусловно есть, но говорить о каком-то прорыве в урегулировании конфликта в Донбассе еще более чем преждевременно», – резюмировал Погребинский.

Накануне президент Украины Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил Кравчука представлять делегацию Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, лишая тем самым аналогичных полномочий ранее возглавлявшего делегацию Леонида Кучму. После этого стало известно, что в составе украинской делегации на минских переговорах по Донбассу могут произойти изменения.

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе из-за возраста.

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