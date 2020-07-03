ВОЗ предупредила о риске наихудшего сценария с коронавирусом

В случае продолжения открытия границ по всему миру без мер предосторожности от коронавируса ситуация может развиться по наихудшему сценарию, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если страны продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с ситуацией, то мы столкнемся с наихудшим сценарием», – цитирует Райана РИА «Новости».

Странам необходимо сфокусироваться на поддержке систем здравоохранения, чтобы преодолеть возможный новый рост случаев инфицирования, предупредил чиновник ВОЗ.

Напомним, с 1 июля Евросоюз начал открывать границы с другими странами, в список вошли 14 государств, однако России и США в нем нет.

В ВОЗ отмечали, что Россия движется по «хорошему пути» в борьбе с коронавирусом.

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