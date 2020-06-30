ВОЗ заявила о «хорошем пути» России по борьбе с коронавирусом

Россия последние несколько недель «идет хорошим путем» по снижению инфицирования коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович.

«Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения. Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться», – сказала Вуйнович в эфире «России 24», передает ТАСС.

Она добавила, что невозможно исключить риск роста инфицирования коронавирусом после открытия границ между странами.

Вуйнович также призвала россиян воздержаться от встреч с друзьями, поскольку риск распространения еще сохраняется.

«В любом случае вирус в каком-то количестве передается от каждого человека, у которого есть инфекция. Так что надо соблюдать правила гигиены», – заключила представитель ВОЗ.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет позитивно оценила усилия России и ряда других стран по защите коренного населения в отдаленных районах от коронавируса.

Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в России замедлился до 1%. За минувшие сутки в России выявлено 6693 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 647 тыс. случаев заболевания.