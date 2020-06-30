В ООН оценили усилия России по защите коренных народов от коронавируса

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет позитивно оценила усилия России и ряда других стран по защите коренного населения в отдаленных районах от коронавируса.

Бачелет заявила в ходе 44-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, что в сложившейся ситуации «коренные народы особенно уязвимы», так как в случае «неадекватного доступа к охране здоровья» они сталкиваются с высоким риском, передает ТАСС.

Верховный комиссар обратила внимание на ряд позитивных примеров: «Я отмечаю, что планы реагирования на пандемию в Австралии и Коста-Рике предусматривают специфические усилия по защите здоровья коренных народов. В свою очередь в Панаме осуществляются долгосрочные проекты по улучшению базовых услуг и инфраструктуры».

Она подчеркнула, что в России используются дистанционные технологии для улучшения оказания медицинских услуг коренным группам населения на фоне коронавируса.

Напомним, суточный рост числа заразившихся коронавирусом в России замедлился до 1%. За минувшие сутки в России выявлено 6 тыс. 693 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 647 тыс. случаев заболевания.