Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях во Второй мировой

Посол США Джон Салливан отказался считать переписыванием истории сообщение Белого дома в соцсети Twitter, где в числе стран-победительниц во Второй Мировой войне не упоминался Советский Союз.

«Я помню, когда это событие произошло, и помню, как был потрясен реакцией на него. Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Сообщение, появившееся в Twitter, было адресовано нашим британским союзникам», – передает телеканала РБК слова посла.

Он также отметил, что во время Второй мировой войны США и Британия очень тесно сотрудничали, миллионы американцев были дислоцированы в Великобритании.

Кроме того, по его словам, это сообщение в соцсетях не ставило целью перечислить все страны, которые участвовали в поражении нацистской Германии.

«Если бы это было так, то, боюсь, мне бы пришлось приносить извинения не только России, но и Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании. В этом сообщении не упоминается множество других стран», – пояснил Салливан.

Посол подчеркнул, что «без сомнения, нет ни одной другой страны, которая бы пострадала в той же мере, что и Советский Союз от действий нацистской Германии».

Напомним, администрация Белого дома в соцсетях поздравила подписчиков с Днем Победы, отметив, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. В конце концов, так происходит всегда», – говорится в посте.

В ответ на заявление Белого дома российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заверил, что Россия не даст забыть правду о роли СССР в Победе. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил провести исторический ликбез для Белого дома, а певец Тимати призвал россиян напомнить Белому дому, кто победил нацизм.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала заявление Белого дома. В этой связи МИД заявлял о намерении провести серьезный разговор с официальными лицами Вашингтона.