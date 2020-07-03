Колумбийский суд приостановил деятельность американских военных в стране

Колумбийский суд вынес в четверг вердикт о приостановке деятельности группы американских военных на территории южноамериканской страны до получения одобрения со стороны Сената (верхней палаты парламента), сообщила газета «Тьемпо».

По данным издания, решение было принято административным судом столичного департамента Кундинамарка. Оно обязывает президента Ивана Дуке приостановить всю деятельность американских военных на территории Колумбии в течение следующих 48 часов. Кроме того, глава государства должен направить в Сенат всю информацию, касающуюся прибытия, пребывания и деятельности военнослужащих США, передает ТАСС.

В начале июня в республику прибыла группа американских военных, целями визита которых являлись обучение колумбийцев и предоставление им консультаций по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

3 мая 2020 года группа вооруженных наемников на быстроходных катерах под покровом темноты пыталась высадиться на побережье Венесуэлы в районе городка Макуто в штате Ла-Гуайра. Как заявляет официальный Каракас, это было сделано для дальнейшего проникновения к дворцу Мирафлорес – резиденции президента страны Мадуро.

По данным СМИ, операция была организована Хуаном Гуайдо, который год назад провозгласил себя президентом Венесуэлы. Американская газета «Вашингтон пост» опубликовала контракт, который заключил Гуайдо и руководитель американской ЧВК SilverСorp Джордан Гудро на сумму 212,9 млн долларов за свержение президента Мадуро и «возведение на трон» Гуайдо.

Участник операции, пойманный местными жителями, рассказал, что прибыл в Венесуэлу в составе группы из шести человек из Колумбии. Как и задержанные бывшие лейтенант Хайро Бетелми, сержанты Джонатан Франко и Эван Ринкон, дезертировавшие из национальной гвардии Венесуэлы. Собственно вся подготовка к операции проходила в лагерях Колумбии.