США готовят куда более масштабное нападение на Мадуро

В недавней попытке вторжения американских наемников в Венесуэлу, как выясняется, есть немало темных мест и загадок. Почему количество наемников было относительно невелико. Куда исчезли те, кому удалось в итоге скрыться от войск правительства Венесуэлы? И почему уже в ближайшее время стоит ожидать новых попыток вооруженного восстания против Мадуро?

Напомним канву событий. 3 мая 2020 года группа вооруженных наемников на быстроходных катерах под покровом темноты пыталась высадиться на побережье Венесуэлы в районе городка Макуто в штате Ла Гуайра. Как заявляет официальный Каракас, это было сделано для дальнейшего проникновения к дворцу Мирафлорес - резиденции президента страны Мадуро. От Макуто до Каракаса всего 34 километра по трассе, то есть около получаса машиной.

Как наемники планировали поводить штурм дворца, сказать трудно. На берегу их встречал вовсе не «многострадальный народ Венесуэлы, жаждущий освобождения» (как они ожидали), а воинские подразделения Боливарианской Республики Венесуэла (БРВ). В результате боя военные потопили одну лодку наемников, уничтожили восемь нападавших, еще 20 задержали.

Среди задержанных оказались граждане США Айран Берри и Люк Денман, которые ранее служили в составе 10 Группы специального назначения ВС США и имеют опыт боевых действий в Афганистане и Ираке. Остальные участники - венесуэльцы. Кроме того, среди задержанных агент американского управления по борьбе с наркотиками DEA (Управление по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration – DEA) с годовым бюджетом 3,16 млрд. долларов. DEA выросло в глобальную разведывательную организацию, чья деятельность выходит далеко за рамки международного оборота наркотиков – прим. ВЗГЛЯД). Нескольким десяткам наемников под покровом темноты удалось скрыться, это важно, но об этом - несколько позже. Власти Венесуэлы сообщили, что им в итоге удалось арестовать 114 человек, продолжаются поиски еще 92-х.

По данным СМИ, операция была организована Хуаном Гуайдо, который год назад провозгласил себя президентом Венесуэлы. Американская газета «Вашингтон пост» опубликовала контракт, который заключил Гуайдо и руководитель американской ЧВК Silvercorp Джордан Гудро на сумму 212,9 миллионов долларов за свержение президента Мадуро и «возведение на трон» Гуайдо. Операцию назвали кодовым именем «Гедеон». По заявлению Николаса Мадуро, именно DEA осуществляло общее руководство и курировало действия ЧВК SilverCorp. Они действовали в контакте с колубийскими наркокартелями и президентом Колумбии Иваном Дуке.

Айран Берри признал, что его группа должна была нейтрализовать личную охрану президента Венесуэлы и вывезти его в аэропорт. А Люк Денман рассказал, что с группой должен был захватить аэропорт и ждать прилёта самолёта для отправки в США арестованного Мадуро, где его должны были бы судить.

Еще один участник операции, пойманный местными жителями, рассказал, что прибыл в Венесуэлу в составе группы из шести человек из Колумбии. Как и задержанные бывшие лейтенант Хайро Бетелми, сержанты Джонатан Франко и Эван Ринкон, дезертировавшие из национальной гвардии Венесуэлы. Собственно вся подготовка к операции проходила в лагерях Колумбии.

Также сообщается, что венесуэльская армия в ходе поисков лиц, причастных к провалившемуся перевороту, обнаружила в штате Боливар (Риа-Ориноко) три речных катера, имеющих эмблемы ВМС Колумбии, с оружием и боеприпасами. Кроме того, захвачены внедорожники HiLux c тяжелыми пулеметами и боеприпасами.

Операция «Трест» по-венесуэльски

Основной причиной провала операции является то, что спецслужбам Венесуэлы удалось разыграть спектакль, подобный тому, что разыграли чекисты Советской России во время известной операции «Трест». Тогда белоэмигрантским организациям была подброшена информация о наличии в России военной организации, готовой свергнуть власть большевиков. Венесуэльская разведка использовала прием, который называется «создание псевдоповстанческих групп и ложных партизанских отрядов». Тем самым она сформировала у организаторов операции ложное представление о готовности народа и силовых структур Венесуэлы свергнуть президента Мадуро.

Впервые это сработало примерно год назад, когда они заставили лидера оппозиции Гуайдо, а вместе с ним и Белый дом поверить, что в руководстве вооруженных сил Боливарианской Республики есть мощная группировка, выступающая против Мадуро.

Есть сведения, что даже министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес принимал участие в этом спектакле, якобы пообещав содействовать свержению Мадуро, но на самом деле обо всем докладывал президенту. Эта комбинация провалила не только замыслы оппозиции, но и позволила вскрыть и нейтрализовать группы т.н. «пятой колонны». И теперь можно сказать, что в мае 2020 история повторилась.

Празднуем победу?

Казалось бы, все ясно. Оппозиция Венесуэлы вместе с американскими кураторами в очередной раз провалилась. Мадуро со своими соратниками на коне.

Эту версию подтверждает волна упреков со стороны сообщества ветеранов американского спецназа. Как только они не обзывают провалившихся коллег. «Это парни, которые не смогли закрепиться в высшей лиге, поэтому они пытались создать собственную высшую лигу в ущерб своей собственной безопасности», - сказал один из бывших операторов сил спецопераций, не назвавший себя. «Очень часто ребята пытаются играть с большими мальчиками и терпят неудачу. SilverCorp просто довел это до крайности». Многие возмущались, что сотрудники SilverCorp своими непрофессиональным действиями дискредитировали «зеленых беретов», которые всегда отличаются высоким профессионализмом.

Здесь, однако, можно поспорить. Громких провалов за американским спецназом немало. Начиная с неудачной попытки освободить сотрудников посольства США в Тегеране 24 апреля 1980 года и заканчивая разрекламированным фейком об уничтожении Усамы бин Ладена. Так что разгром «диких гусей» в Венесуэле - просто еще одно звено в этой череде неудач. А то, что в неудачников сейчас в Штатах не плюет только ленивый, тоже вполне объяснимо. Провалившиеся наемники всегда были разменной картой, от которой все и всегда отказываются.

Кто защищает Мадуро

Кроме того, есть основания полагать, что для свержения власти в Венесуэле несколько десятков наемников на шести машинах (даже с пулеметами) явно недостаточно. Кто-то, может быть, думает, что вооруженные силы Венесуэлы представляют собой слабо обученный сброд? И небольшой банды наемников было бы достаточно для свержения законной власти в этой стране?

Разочаруем. Вот состав только Сил специального назначения ВС Венесуэлы: Бригада охраны и обеспечения безопасности высших должностных лиц Президентской Гвардии; группа специальных операций Национальной гвардии ВС БРВ; 8-я Бригада специальных операций морской пехоты; Группа специального назначения № 20 ВВС; 99-я Бригада специального назначения Сухопутных войск.

При этом только бригада Президентской гвардии имеет на вооружении около 300 единиц бронетехники. Что касается наиболее элитного соединения - 8 бригады спецопераций «Командос дель Мар» морской пехоты ВМС БРВ, то она является своего рода придворной и наиболее преданной частью с очень высоким уровнем боевой подготовки. Бригада прекрасно вооружена и оснащена современной экипировкой. Начальник генштаба лично уделяет ей повышенное внимание, поскольку она ему подчиняется напрямую и является морской компонентой Сил специального назначения ГШ ВС Венесуэлы.

Весьма показательным является и еще такой факт. Американские «партнеры» до прихода к власти Уго Чавеса взаимодействовали с военными Венесуэлы и направляли своих спецназовцев в Школу специальных операций сухопутных войск, распложенную в населенном пункте Кокояр, штат Сукре. Школа славится высоким уровнем подготовки и ...высоким уровнем смертности среди проходящих обучение бойцов. Она имеет учебное место для высотной подготовки и беспарашютного десантирования, полигон для стрельбы снайперов на дистанцию до 400 метров, а также специальную полосу препятствий, при прохождении которой применяется «живой огонь». Курсанта обстреливают из пулеметов, используя боевые патроны.

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Помимо учебных программ подготовки своих спецназовцев, курсов снайперов, боевых пловцов и программой изучения базовых основ применения и тактики действий подразделений СпН для курсантов ВВУЗов, в школе организованы Международные курсы спецназа. Так вот. Указанные курсы были способны пройти далеко не все американские бойцы спецподразделений. Например, в программе есть тест на храбрость. Сначала кандидат должен совершить прыжки в воду со скалы высотой 15 метров, а затем 25 метров. А потом кандидату предлагают совершить этот же прыжок с завязанными глазами... И на этом этапе идет сбой. Сделать это могли не более 10-15% хваленых «зеленых беретов».

Некоторые говорят, что и Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи тоже имели неплохих военных, но были ими преданы. Поэтому есть вероятность предательства со стороны и военных руководителей Венесуэлы. Конечно, от предательства не застрахован никто. Однако во избежание соблазна для военного руководства Венесуэлы созданы условия, позволяющие создать обеспеченную жизнь. Силовые ведомства отвечают за определенные структуры народного хозяйства, что позволяет им «кормиться» от них. В этой связи сложно рассчитывать на успешный переворот и захват власти в данной стране, располагая указанными выше скромными силами вторжения.

Кстати, в прессе часто сравнивают описанный выше провал с провалом высадки «гусанос» в середине апреля 1961 года в бухте Кочинос (Свиней). Однако это очень некорректное сравнение. Там была попытка провести нормальную десантную операцию, как с высадкой морского десанта, так и воздушного. Состав сил вторжения насчитывал полторы тысячи человек, в операции принимали участие самолеты ВВС США, а морской десант имел на вооружении танки и БТРы. Сейчас все было намного скромнее.

О роли США и «добрых» соседях

Отвлечемся от силовой составляющей инцидента и рассмотрим политическую и финансовую подоплеку.

Учитывая, что сейчас Сенат США рассматривает список организаций, которые могут быть объявлены террористическими (подобно Корпусу Стражей Исламской Революции), можно предположить, что за этим последует признание террористической какой-либо структуры ВС Венесуэлы или сил правопорядка. А вслед за этим - и атака на конкретного руководителя данной структуры. Как это недавно случилось с генералом Сулеймани в Иране. Возможно, целью станет сам президент страны Николас Мадуро.

Важно отметить, что ситуация в граничащих с Колумбией районах Венесуэлы только ухудшается. Например, в приграничных штатах Тачира и Трухильо большая часть населения и органы власти поддерживают оппозицию и традиционно участвуют во всех акциях протеста. Данные районы правительством БРВ практически не контролируются, что благоприятно сказывается на увеличении потока контрабанды оружия, наркотиков, топлива и наличных денежных средств.

На этом фоне Соединенные Штаты активизируют применение подразделений специального назначения ВС Колумбии.

В приграничных районах увеличилось число колумбийских групп спецназначения, которые действуют с задачами сбора информации, подбора маршрутов пересечения границы и ведения диверсионно-разведывательной деятельности на территории Венесуэлы. Вдоль государственной границы зафиксировано перемещение вооруженных групп, подготовленных для ведения диверсионной деятельности. Они занимаются сбором информации о перемещениях силовых структур Венесуэлы. Надо понимать, что все НВФ на территории Колумбии контролируются ее спецслужбами.

Помимо этого, финансирование деятельности Гуайдо осуществляет правительство Великобритании. Так, в конце января 2019 года Министерство иностранных дел и по делам содружества Великобритании призвало Банк Англии предоставить Гуайдо доступ к 1,2 млрд. фунтов стерлингов. Министерство международного развития пообещало Гуайдо 40 миллионов фунтов за переворот в Венесуэле. Деньги были выделены в январе 2020 года после визита Гуайдо в Великобританию.

Что это было?

А теперь вернемся к тому, что случилось на побережье Венесуэлы 3 мая 2020 года.

Есть основания полагать, что подразделения Вооруженных сил Венесуэлы встретили только передовую группу наемников. Бойцы этой группы должны были возглавить действия «повстанцев», уже находящихся в лагерях в венесуэльской сельве. Тогда понятно, откуда взялись надувные лодки колумбийских ВМС на реке Ориноко (она протекает южнее Каракаса километров на пятьсот).

Таким образом, замысел операции является куда более масштабным, чем просто высадка на побережье нескольких десятков бойцов.

Скорее всего, он предусматривает организацию вооруженного сопротивления правительству Мадуро на территории Венесуэлы, и этой организацией должны заниматься как раз забрасамые в страну диверсанты. Рядовыми же бойцами должны стать недовольные правительством Венесуэлы жители приграничья. Вербовка ведется из состава племен, у которых традиционно плохие взаимоотношения с властями в Каракасе.

Кстати, операция «Гедеон» названа в честь пятого судьи израильского, упомянутого в Ветхом завете, который с небольшим отрядом в 300 воинов совершил удачное ночное нападение на мадианитян и разгромил их. В прессе периодически говорится о том, что число наемников было именно 300 человек. Джордан Гудро сообщил журналистам, что 52 человека еще действуют на территории Венесуэлы в рамках операции «Гедеон», несмотря на задержание и уничтожение части сил наемников.

Таким образом, провал только первой части вторжения не означает полный крах операции в целом. По словам Гудро, на территории Венесуэлы уже созданы тренировочные лагеря, куда набирают и где готовят отряды для последующих нападений на важные объекты БРВ. При наличии такого мощного финансирования и сложной обстановке в приграничных районах страны следует ожидать новых попыток свалить Мадуро с помощью диверсионных спецопераций. Ведь на кону запасы венесуэльской нефти.