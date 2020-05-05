Ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро

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5 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
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Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В войне победила нация, а не Сталин

Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Подробности...
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Планету постепенно начинают освобождать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В большинстве стран карантин выполнил свою главную задачу – замедлил распространение эпидемии. Но сохранение ограничений чревато множеством проблем – более серьезных, чем сам коронавирус. Подробности...
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QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
Обсуждение: 100 комментариев
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    Как создают вакцины от вирусов

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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро

              Захват американских наемников продемонстрирован по венесуэльскому телевидению   5 мая 2020, 20:15
              Фото: VENEZUELAN GOVERNMENT TV/REUTERS
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              3 мая стал днем триумфа президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Загнанный в угол своими ошибками лидер Венесуэлы получил неожиданный подарок из Вашингтона – попытку диверсионного вторжения в страну со стороны океана. Как была устроена эта спецоперация, почему она окончилась столь позорным провалом - и какие последствия это будет иметь для Венесуэлы?

              Американская разведка попыталась совершить новый подход к снаряду, а именно повторить «высадку в Заливе Свиней» - правда, в уменьшенном масштабе (собственно, какая разведка – такой и масштаб). 3 мая (или, если считать по московскому времени, рано утром 4 мая) группа из десяти бойцов попыталась высадиться на венесуэльском берегу. Их задачей было проникнуть в Венесуэлу, объединиться там с единомышленниками и устранить венесуэльского президента Николаса Мадуро.

              Однако проблема в том, что (как и почти 80 лет назад) жертва заговора о нем прознала. «Мы все о них знали – что они ели, что они не ели, кто их финансировал», - заявил Мадуро. И на берегу диверсантов ждало почти 25 тысяч венесуэльских резервистов.

              По итогам теплой встречи 8 боевиков было ликвидировано, двое взяты в плен – и эти двое являлись американцами. Президент показал общественности два паспорта (принадлежащих Люку Денману и Айрану Берри), фотографии лодок а также оборудования, найденного на них – в том числе приборы ночного видения), а заодно заявил, что боевики «обучались на колумбийской территории на деньги и при поддержке Соединенных Штатов и нынешнего колумбийского правительства». Помимо пойманных на берегу диверсантов, венесуэльские власти уже идентифицировали около 200 человек, участвующих в заговоре. Более половины из них арестованы, остальные в бегах.

              Трамп, конечно, может и дальше отрицать факт организации заговора, говорить о том, что «все это не имеет отношения к американскому правительству», однако делать это ему все сложнее – ведь есть и те, кто не отрицает. Среди них, например, предположительно организатор самого десантирования – глава ЧВК «Сильверкорп» Джордан Гудро, чьи люди и были захвачены венесуэльскими властями. Он не только попросил Госдеп посодействовать освобождению его людей, но и заявил, что перехваченная группа является лишь одной из тех, кто пытались проникнуть в Венесуэлу. Еще пяти десяткам бойцов удалось высадиться, и они начинают силовые операции против венесуэльского режима.

              Режим осады

              На первый взгляд, такие силовые операции для США необходимы – ведь дипломатические попытки сковырнуть президента Мадуро потерпели крах. Выбранный аплодисментами на улице «альтернативный президент» Хуан Гуайдо откровенно не справился с ролью консолидатора антимадуровских сил. Он побоялся примерить на себя роль Нельсона Манделы и при первом же удобном случае сбежал из страны, после чего превратился в своего рода «мальчика по политическому вызову». Каждый раз, когда западным лидерам нужно попинать Николаса Мадуро, они встречаются с Гуайдо и обсуждают «с законным президентом Венесуэлы» какие-то публичные вопросы.

              Однако на самом деле силовой вариант совсем не является актом последней надежды. Да, Гуайдо провалился и со своими выступлениями стал похож скорее на одного из лжеимператоров из фильма «Корона Российской Империи или Снова неуловимые». Однако, с другой стороны, Николасу Мадуро еще далеко до победы.

              Во-первых, потому, что Запад, признав Гуайдо президентом, демонстративно и коллективно перешел Рубикон – отозвать это решение США и Европа уже не смогут. Во-вторых, кольцо врагов вокруг Венесуэлы сжимается – левые лидеры региона (ряд из которых щедро финансировались из Каракаса) лишились своих постов в результате честных выборов или сомнительных переворотов. Боливариванская Республика – некогда лидер значительной части региона – оказалась в режиме изоляции. В-третьих, режим стал заложником своей же бездарной экономической политики – чрезмерные социальные траты и постоянное выдаивание экономики (в том числе и главного генератора доходов – нефтяной сферы) привело к серьезному экономическому кризису, усугубленному нынешним падением цены на «черное золото». Миллионы человек (по некоторым данным до 15% населения) уже покинули страну, оставшиеся испытывают серьезные проблемы.

              И в этой ситуации оптимальной стратегией США было бы элементарное продолжение осады – с одновременной подготовкой «венесуэльских патриотов» к настоящему вторжению в нужный момент.

              В качестве базы для тренировки, оснащения и «хранения» патриотов была выбрана Колумбия. Страна, у которой есть общая граница с Венесуэлой, тесные отношения с Соединенными Штатами, более миллиона венесуэльских беженцев на содержании (прекрасная среда для рекрутеров), а также ужасные отношения с венесуэльскими властями. Конфликт между Боготой и Каракасом тянется уже давно, и проблема тут не только в разном отношении к Вашингтону. Венесуэла активно поддерживала антиправительственные группировки в Колумбии – причем как на официальном уровне («они исповедуют боливарианские идеи, поэтому они не террористы, а партизаны»), так и на неофициальном. Венесуэла была встроена в логистику колумбийской наркомафии как страна, откуда легко было отправлять кокаин на внешние рынки.

              Неудивительно, что между президентами стран отношения более чем испорчены. Дошло до того, что в апреле Иван Дуке отказался принимать медицинское оборудование, подаренное ему Николасом Мадуро для борьбы с коронавирусом (в Колумбии 8 тысяч заболевших, тогда как в Венесуэле, по официальным данным, лишь около 360). В Каракасе заявили, что Дуке заставили отказаться, а сам Мадуро назвал колумбийского коллегу «монстром Франкенштейна», «послушным человеком, которым манипулируют» и «связанным с наркокартелями и военизированными группировками».

              Правильные враги

              Неудивительно, что «монстр Франкенштейна» был заинтересован в том, чтобы Николас Мадуро побыстрее покинул свой пост. И тут его интересы совпали с американскими, а также со взглядами значительной части венесуэльского городского среднего класса (точнее того, что от него осталось после правления чавистов).

              Но, по всей видимости, Трампу надоело вести осаду и он попытался решить проблему одним выстрелом. Победителей, конечно, не судили бы – однако поимка диверсионной группы венесуэльцами сделала Трампа проигравшим, а саму операцию провалившимся фальстартом. Дискредитировавшим не только американское, но и колумбийское руководство. Колумбийский МИД все обвинения отвергает – по его мнению, Каракас пытается «лишь отвлечь внимание людей от реальных проблем, которые испытывает население Венесуэлы». И Каракасу это удалось – благодаря вскрывшемуся заговору.

              Однако отнюдь не колумбийское участие стало главным поражением заговорщиков и важнейшей победой Мадуро. Словоохотливый Джордан Гудро заявил, что организовывал вторжение не по своему разумению, а по согласованию с Хуаном Гуайдо.

              И венесуэльские власти развили эту тему, заявив, что речь шла не о согласовании, а о контракте стоимостью в сотни миллионов долларов – и в сети уже даже демонстрируют страницы этого контракта. Получается, что Гуайдо не только сбежал из страны, но и нанял наемников для вторжения в нее. А поскольку у самопровозглашенного президента нет не то что сотен миллионов, но и даже просто миллионов, то получается, что контракт оплачен внешними силами, марионеткой которых и является сам Гуайдо. Защищающий, соответственно, интересы этих сил, а не населения Венесуэлы.

              Конечно, сам Гуайдо опровергает обвинения и считает, что режим Мадуро хочет под сурдинку заговора оправдать идущие в стране массовые репрессии. И Мадуро это действительно удалось – ведь теперь все, кто критикуют его и поддерживают оппозицию, превращаются из недовольных в предателей и пособников интервентов (ведь сколь бы венесуэльцы не ненавидели Мадуро, американцев они ненавидят еще сильнее). Спасибо за этот подарок администрации Дональда Трампа, совершившей фальстарт.

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