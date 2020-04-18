Мадуро сравнил президента Колумбии с монстром Франкенштейна

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в эфире радиостанции «АМ 750» сравнил своего колумбийского коллегу Ивана Дуке с монстром Франкенштейна.

«В Колумбии Иван Дуке является монстром Франкенштейна, созданным [экс-президентом] Альваро Урибе Велесом. [Дуке] послушный, управляемый человек, которым манипулируют», – приводит слова Мадуро ТАСС.

По словам венесуэльского лидера, Урибе является человеком, «исполненным ненависти». «Он связан с наркокартелями и военизированными группировками», – отметил Мадуро.

В феврале прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о подготовке США к военному вторжению в Венесуэлу с территории Колумбии и Пуэрто-Рико. Позднее Венесуэла обвинила США в формировании в Колумбии армии вторжения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об идеологическом конфликте между Вашингтоном и Каракасом, а также о подготовке Венесуэлы к войне с США.

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