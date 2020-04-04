Мадуро начал подготовку к войне с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации национальной артиллерии для отпора США. Ранее Дональд Трамп объявил военную кампанию против наркокартелей Южной Америки и начал стягивать военную технику в регион. Мадуро полагает, что данная операция проводится для организации госпереворота в Венесуэле и его свержения. Стоит ли ждать появления на карте новой горячей точки?

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал мобилизовать национальную артиллерию для защиты Боливарианской Республики от финансируемых США и Колумбией группировок, которые хотят «совершить террористические действия и государственный переворот» в условиях пандемии коронавируса и карантина. Об этом он объявил во время выступления в Каракасе. Как передает ТАСС, глава государства добавил, что мобилизация происходит в рамках действующей операции «Боливарианский щит» «для подготовки к борьбе за мир в Венесуэле».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Западном полушарии заметно активизировалась. По распоряжению президента Дональда Трампа США в сотрудничестве с 22 странами запускают в регионе масштабную операцию по борьбе с наркокартелями. С этой целью Пентагон направляет в Карибское море дополнительные эсминцы ВМС, корабли, самолеты, вертолеты и катера береговой охраны. Американский министр обороны Марк Эспер утверждал, что операция будет направлена и на «коррумпированные лица» из венесуэльского правительства, которые якобы «опираются на прибыль, полученную от продажи наркотиков, чтобы сохранять свою репрессивную власть».

На прошлой неделе власти США предъявили обвинения в причастности Мадуро и 14 его соратников к торговле наркотиками. Нескольким обвиняемым, в том числе президенту Венесуэлы, грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного. Более того, Вашингтон назначил награду в 15 млн долларов за выдачу Мадуро. За сведения о других участниках этого списка вознаграждение составит 10 млн долларов.

По словам генпрокурора США Уильяма Барра, Вашингтон не считает Мадуро президентом Венесуэлы и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения после аналогичных обвинений в наркоторговле.

Мадуро увидел в угрозах США действия времен Дикого Запада и заявил, что в случае американской агрессии за него вступятся военные и народ. Мадуро также отверг обвинения в наркоторговле, подчеркнув, что последние 15 лет Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал обвинения в адрес руководства страны «новой формой госпереворота» и указал на внутреннюю политическую подоплеку действий Вашингтона.

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В начале недели госсекретарь США Майк Помпео предложил Мадуро сделку с целью передать власть временному правительству и выполнить другие условия в обмен на смягчение санкций и гуманитарную помощь. Каракас ответил отказом, но выразил готовность поддержать борьбу американцев с незаконным оборотом наркотиков.

Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев убежден, что если Трамп решил затеять нынешнюю кампанию ради «маленькой победоносной войны» перед президентскими выборами осенью этого года, то эта идея обречена на провал. «Предыдущие президенты США уже несколько раз пытались устраивать такие маленькие нарковойны, как, например, Джордж Буш-младший в Колумбии. Он вложил туда миллиарды долларов, посылал целый контингент, который должен был бороться с наркопартизанами, но ничего не вышло, все ушло в песок», – сказал Сударев газете ВЗГЛЯД.

По его словам, в случае военной агрессии против Каракаса «венесуэльская армия может дать вполне жесткий ответ» и «десятки цинковых грабов испортят Трампу возможность переизбраться на второй срок».

Сударев полагает, что Трамп заинтересован в исключительно добровольном уходе Мадуро с поста президента. На это желание указывала оговорка Помпео о том, что случае проведения в Венесуэле досрочных президентских выборов в них не должны участвовать ни Мадуро, ни его главный политический оппонент Хуан Гуайдо. «Перед выборами Трамп решил выступить в роли миротворца», – полагает Сударев.

В свою очередь профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец указывает, что говорить о реализации военной кампании не приходится. Разворачиваемые американцами корабли в Карибском море не предназначены для интервенции. Единственный вариант вторжения возможен со стороны Колумбии, где уже находятся американские войска.

«Но и Мадуро больше бряцает оружием, ежели речь идет о реальной защите. Артиллерия – это не те силы, которые должны прикрыть страну от возможной американской интервенции», – сказал Хейфец газете ВЗГЛЯД.

Более того, эксперт указывает на отсутствие достоверных данных о связи Венесуэлы с наркокартелями. «Пока я слышу общие слова, а конкретных подтверждений нет. Главный центр производства наркотиков находится не в Венесуэле и даже не в Колумбии. У Венесуэлы сегодня не так много возможностей перемещать корабли с нелегальными грузами. У них с танкерами-то проблемы. Сегодня в Карибском море известно практически о каждом корабле, куда и откуда он идет, кем направлен. Нелегальная торговля нефтью или наркотиками там практически невозможна. У меня создается впечатление, что масштабная операция США по борьбе с наркотиками похожа на спектакль», – подытожил Хейфец.