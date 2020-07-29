Стали известны сроки начала летных испытаний двигателя ПД-35

Летные испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35 планируется начать в 2025 году, сообщил генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

«По сегодняшнему графику – в 2025 году», – передает ТАСС ответ Иноземцева на вопрос о сроках начала летных испытания полноразмерного демонстратора двигателя.

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) – проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик – «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК-Пермские моторы». Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М.

Напомним, в августе 2019 года Иноземцев рассказал, что создание перспективного авиационного двигателя ПД-35 обойдется в 3 млрд долларов.