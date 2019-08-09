Названа стоимость создания перспективного двигателя ПД-35

Создание перспективного авиационного двигателя ПД-35 обойдется в 3 млрд долларов, сообщил генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит в ОДК) Александр Иноземцев.

«На создание двигателя ПД-35 выделено 3 млрд долларов», – передает РИА «Новости» слова Иноземцева.

Он сообщил также, что двухдвигательный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году.

«Насколько я знаю, уже есть конкретное задание, это 2025 год. Первый якорный заказчик – управделами президента, двухдвигательный Ил-96, к этому времени мы тянем двигатель (ПД-35 – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Иноземцев.

Он также отметил, что ОДК планирует участвовать в тендере на поставку перспективных двигателей большой тяги ПД-35 для российско-китайского дальнемагистрального самолета CR929.

Кроме того, Иноземцев сообщил о планах ОДК создать отечественный двигатель для «Руслана».

Ранее в пятницу генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит в ОДК) Александр Иноземцев сообщил, что Китай заинтересовался новейшим российским двигателем ПД-14.