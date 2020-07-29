Подозреваемый в ограблении банка заявил, что нашел на улицу сумку с миллионом

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29 июля, среда | Последнее обновление — 11:06 | vz.ru
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Китай нашел деликатес в российских курах
Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию
Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России
Кто и как превращает Белоруссию в Украину
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Как бес мутит замечательных людей
Максим Соколов, публицист
Карточки – это разновидность «дымящегося пистолета». С такой уликой невозможно спорить. Поэтому в ход пускается форсаж и перевод разговора на тему заслуг Дмитриева в раскрытии преступлений НКВД. Подробности...
Почему COVID в Европе не закончится никогда
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно 25 июля в Австрии опять вводят обязательные маски в общественных местах, магазинах и на транспорте. Чтобы эту инфу озвучить, ждут самого канцлера Курца из Брюсселя. Ведь народ начинает подозревать, что на всем этом кто-то очень серьезно зарабатывает. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Идея «русской» вины разрушительна для всех
Сергей Худиев, публицист, богослов
Нам сообщают, что Россия была колониальной империей, подобно другим европейским империям – и подобно им должна каяться в своих колониалистских преступлениях. На самом деле, это и есть расизм. Только оборотная его сторона. Подробности...
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ
В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудованияПодробности...
Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов
Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в ТуринеПодробности...
В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды
Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частейПодробности...
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