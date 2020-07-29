Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика «Академик Черский», способного достроить «Северный поток – 2», не вошел в новый список аффилированных лиц Газпрома, говорится в квартальном раскрытии компании.

По состоянию на 31 марта фонд входил в группу Газпром, передает РИА «Новости».

При этом отсутствие СТИФ в списке может означать, что фонд либо больше не принадлежит Газпрому, либо компания воспользовалась правом скрыть фонд из списка аффилированных лиц из-за санкционных рисков. СТИФ до сих пор является действующим юридическим лицом, указывает агентство со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Москва заявила, что новые санкции США против «Северного потока – 2» призваны нанести прямой удар по экономике Германии, а в немецкой компании Uniper указали, что новые санкции могут нарушить суверенитет Евросоюза.

Министр энергетики Александр Новак в интервью Bloomberg назвал возможные санкции «чистой воды протекционизмом и вмешательством в дела других суверенных государств».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что проект газопровода «Северный поток – 2» обязательно будет реализован, если «немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса».

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.

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