Захарова обвинила США в намерении нанести прямой удар по экономике Германии

Санкции против «Северного потока – 2», которые обсуждаются в Конгрессе США, призваны нанести прямой удар по экономике Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Агрессивное давление, а именно так мы его квалифицируем, оказываемое Вашингтоном на своих европейских союзников, в первую очередь на Германию, с целью срыва строительства «Северного потока – 2» – это, конечно, факт беспрецедентный для трансатлантических отношений. А обсуждаемые в Конгрессе США санкции призваны нанести прямой удар именно по германской экономике. Реакция на них, будь то на национальном или на общеевропейском уровнях, – это, безусловно, суверенное решение Берлина, стран Евросоюза», – передает ее слова ТАСС.

Ранее компания Uniper – германский партнер Газпрома по проекту – заявила, что возможные новые санкции США против «Северного потока – 2» могут нарушить суверенитет Евросоюза.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». Выяснилось, что санкции могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.