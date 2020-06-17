Новак назвал санкции против «Северного потока – 2» вмешательством со стороны США

Санкции Соединенных Штатов против газопровода «Северный поток – 2» являются протекционизмом, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью Bloomberg.

«Я не знаю, может это (введение санкций – прим. ВЗГЛЯД) заблокировать проект или нет, я могу лишь высказать свое мнение, что это, на мой взгляд, чистой воды протекционизм и вмешательство в дела других суверенных государств», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр пояснил, что «Северный поток – 2» – коммерческий проект, в нем принимают участие европейские компании, они занимаются диверсификацией маршрутов поставо и снижением затрат.

«На мой взгляд, такие крупные бизнес-проекты (...) их строительство не должно координироваться со стороны третьих стран», – добавил глава ведомства.

Ранее компания Uniper – германский партнер Газпрома по проекту – заявила, что возможные новые санкции США против «Северного потока – 2» могут нарушить суверенитет Евросоюза.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». Выяснилось, что санкции могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.