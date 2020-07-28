Киев назвал крещение Руси «указателем» на пути украинцев к независимости

Офис президента Украины Владимира Зеленского поздравил граждан страны с Днем Крещения Руси, отметив, что утверждение христианских ценностей стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости.

В поздравлении указывается, что «равноапостольный князь Владимир Великий 1032 года назад заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания», передает РИА «Новости».

«Именно утверждение христианских ценностей – идеалов добра, справедливости и мира – стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаливают наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины», – говорится в тексте.

В офисе президента считают, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив традиции политической и правовой культуры. Отмечается, что так украинцы построят «современную, процветающую, европейскую» страну.

Также с Днем Крещения Руси украинцев поздравил премьер Денис Шмыгаль: «Это знаменательное событие задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед. Желаю, чтобы духовная мощь никогда не угасала и наполняла всех нас несокрушимой верой в мирную и непобедимую Украину».

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ).

Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.

Через несколько месяцев глава так называемого «Киевского патриархата» Филарет Денисенко заявил, что «новая церковь» разделилась, «Киевский патриархат» УПЦ до сих пор существует, а он – его «патриарх». Филарет также отказался выполнять положения томоса.

В декабре 2019 года глава ПЦУ Епифаний официально объявил о ликвидации так называемого «Киевского патриархата» (УПЦ КП) и «Украинской автокефальной православной церкви».

Денисенко опроверг ликвидацию возглавляемой им церковной структуры и заявил, что будет «бороться до последнего».

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