В России предложили ввести обязательную регистрацию собак

В Госдуме разрабатывают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, которая со временем должна уменьшить число бездомных животных на улицах, сообщил автор инициативы, замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин.

По его словам, изменения планируется внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

«Речь идет о законопроекте, по которому владельцы собак бесплатно, разумеется, должны их регистрировать. У нас полно выброшенных животных... Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать», – передает РИА «Новости» слова Шеина.

Депутат отметил, что бездомных собак отлавливают и стерилизуют за счет государства. При этом в мире широко распространена система штрафов для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, что невозможно осуществить без обязательной регистрации питомцев.

«Если человек или строительная компания, у которой собаки бегают где-то на стройке, регистрации не осуществила, а собака потом оказалась на улице, за это должен быть штраф, потому что иначе мы количество бездомных животных в стране, очевидно, не уменьшим», – подчеркнул парламентарий.

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин. Вопрос процедуры регистрации находится в стадии обсуждения, добавил он.

Размер штрафов будет определяться отдельным законопроектом, вносящим изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Проект об обязательной регистрации собак планируют внести в Госдуму в сентябре.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Министерство сельского хозяйства до конца года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных с помощью чипов и татуировок.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД