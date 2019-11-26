В России предложили маркировать домашних котов, собак и рыб

Министерство сельского хозяйства до конца года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных с помощью чипов и татуировок, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, речь идет об обязательном «закреплении или введении в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации», пишут «Известия».

Депутат также отметил, что процедура должна быть бесплатной. «Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос», – добавил он.

По его словам к бесплатной регистрации можно выдавать штрихкод, чтобы в случае потери животное можно было найти по нему, отметил депутат. А вот чип, по его словам, довольно дорогая вещь, как и сама процедура чипирования.

В Минсельхозе отметили, что законопроект уже разработан и направлен на рассмотрение в правительственную комиссию Новые правила будут применены к собакам, кошкам, мелкому и крупному рогатому скоту, пушным зверям, рыбам и «иным водным животным», домашней птице, пчелам, оленям, лошадям, свиньям, ослам, мулам, верблюдам и лошакам.

Также Бурматов напомнил, что в Госдуму уже внесли поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, а также принят закон о муниципальных приютах. Однако они, как считает парламентарий, не будут работать без обязательной маркировки питомцев.