Трамп оценил разговор с Путиным

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным был продуктивным.

Трамп отказался отвечать на вопрос о том, обсуждалась ли тема бездоказательно приписываемого Москве «сговора» с афганскими боевиками.

«Мы не говорим о том, что мы обсуждаем», – приводит слова Трампа ТАСС.

При этом он сообщил, что «было много обсуждений». По мнению Трампа, разговор с Путиным «был очень продуктивным».

В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что главной темой обсуждения стал вопрос стабильности и контроля над вооружениями.

Напомним, Трамп считает, что растиражированная американскими СМИ история о «сговоре» России и боевиков была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки».