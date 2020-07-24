В Кремле назвали главную тему разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в четверг не обсуждали вопросы рынка нефти, главной темой обсуждения стал вопрос стабильности и контроля над вооружениями, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли российский и американский президенты нефтяную проблематику, добавив, что «там главная тема была – вопрос стабильности и контроля над вооружениями», передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, два телефонных разговора, которые американский лидер провел с Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, «не перекликаются», нефтяные вопросы не обсуждались.

Представитель Кремля не стал уточнять никакие другие детали телефонного разговора: «Мы сделали достаточно обширное сообщение по результатам этого разговора. Больше мне добавить нечего».

Кроме того, не поднималась и тема американских санкций против «Северного потока – 2».

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор, в котором обсудил проблематику стратегической стабильности.