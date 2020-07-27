Песков: Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, так как не является участником данного конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения провозглашенными республиками Донбасса бессрочного перемирия, вступившего в силу в понедельник.

«На уровне нормандского формата [закрепить эту договоренность] – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины», – передает ТАСС слова Пескова.

Он отметил также, что сам факт того, что руководство самопровозглашенных республик в своем указе написало о бессрочном прекращении огня, – это решение, которое «заслуживает очень высокой оценки» и «вызывает удовлетворение».

«Это очень существенный положительный факт в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения. В данном случае важно будет, чтобы обе стороны полностью придерживались своих обязательств и придерживались договоренностей», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.

Напомним, ранее в понедельник командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о якобы нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению.