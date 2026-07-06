Цена на лом черных металлов обновила годовой максимум

Tекст: Алексей Дегтярёв

Средняя цена на лом черных металлов в России за последнюю неделю июня увеличилась на 268 рублей, достигнув 18,25 тыс. рублей за тонну, пишет «Коммерсантъ».

Котировки стабильно идут вверх с начала месяца, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 13%.

Подорожание зафиксировано на заводах во всех отслеживаемых регионах. В Татарстане цена выросла на 5%, в Екатеринбурге – на 4%, в Новосибирске – на 3%, а в Московском регионе – на 2%. При этом сбор лома в России в прошлом году снизился на 18,8%, до 16,4 млн тонн.

Гендиректор компании Сергей Астахов связывает такую динамику с политикой металлургов, которые закупают сырье скачкообразно.

«Рынок слегка оживился, но ничего хорошего глобально не ждем до конца года, так как стройка плохо себя чувствует», – отметил источник в металлургической отрасли.

Аналитики считают текущий рост цен временным. Ожидается, что к концу третьего квартала стоимость лома может снизиться на 1,5–2 тыс. рублей за тонну на фоне устранения сезонных факторов и ограниченного спроса на металлопродукцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России в 2024 году увеличивало квоту на экспорт лома черных металлов до 650 тыс. тонн.

В мае 2026 года власти продлили запрет на вывоз отходов драгоценных металлов.

В начале июля биржевые котировки золота выросли более чем на 1,5%, достигнув 4191,9 доллара за тройскую унцию.