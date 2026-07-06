Австралия и Фиджи заключили новый оборонный договор

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стороны подписали союзнический договор «Альянс Океан мира», который предполагает взаимные консультации при угрозах безопасности и совместные ответы на вооруженные нападения, передает РИА «Новости».

Документ был завизирован премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и его коллегой из Фиджи Ситивени Рабукой в ходе визита главы австралийского правительства в Суву.

Согласно тексту соглашения, стороны обязуются консультироваться и рассматривать совместные меры реагирования в случае возникновения угрозы суверенитету, миру или стабильности одной из них. Кроме того, договор включает четкое положение о взаимной обороне.

«Каждая сторона признает, что вооруженное нападение на любую из сторон в пределах Тихоокеанского региона будет представлять опасность для мира и безопасности каждой из них, а также для безопасности всего Тихого океана, и заявляет, что будет действовать для устранения общей угрозы в соответствии со своими внутренними процедурами», – подчеркивается в документе.

Договор оставляет открытой возможность для других государств Тихоокеанского региона присоединиться к альянсу по взаимному согласию, если они разделяют его цели и могут внести вклад в безопасность.

Отмечается, что этот союз стал уже четвертым подобным соглашением для Австралии и расценивается в Канберре как очередной шаг по укреплению позиций в регионе на фоне растущего влияния Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Австралии и Индонезии заключили крупное соглашение о безопасности для ограничения влияния Китая.

В апреле австралийское правительство выделило более 1,7 млрд долларов на закупку мобильных ракетных систем HIMARS. В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупреждал о риске появления американского ядерного оружия на австралийской территории.