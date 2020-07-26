В Японии за несколько секунд до старта отменили пуск частной ракеты

Новая попытка запуска космической ракеты МОМО частной японской компании Interstellar Technologies была прервана за несколько секунд до старта с площадки в городе Таики на северном острове Хоккайдо.

Изначально запуск ракеты МОМО планировался в середине июля, однако затем несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС.

Время старта также менялось три раза из-за неблагоприятных погодных условий. За несколько минут до запуска сработала автоматическая система его отмены, которая зафиксировала неисправность в основном двигателе ракеты.

По словам компании-разработчика, новая дата пуска будет объявлена позднее.

Последний раз Interstellar Technologies запускала ракету собственной разработки 14 июня. Аппарат стартовал успешно, однако через несколько минут после старта развалился в воздухе.

В мае 2019 года состоялся первый успешный запуск в Японии частной ракеты МОМО, а предыдущие две попытки запуска были неудачными.