Помпео назвали худшим госсекретарем в истории США

На сайте CNN опубликован материал, в котором Майк Помпео назван худшим госсекретарем в истории США.

По мнению эксперта канала по международным делам Аарона Дэвида Миллера, Помпео «стал не только худшим госсекретарем в истории США, но и самым (политически) предвзятым». Главу Госдепа обвинили в том, что он политизировал ведомство ради «личной политической повестки» и защиты президента США Дональда Трампа от «верховенства закона».

Так, Миллер обвинил Помпео в том, что он «был готов скрыть ложь о шантаже президента Украины» и «швырять чиновников Госдепа под автобус за сотрудничество» с Конгрессом США по этому делу, сообщается на сайте CNN.

Кроме того, Помпео обвинили в том, что он использовал тему прав человека во внешней политике, а сам при этом улыбался саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Салману после того, как был убит журналист Джамаль Хашогджи.

Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца.

В сентябре 2019 года демократы в Конгрессе США запустили процедуру импичмента Трампа, утверждая, что президент США якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Джо и Хантера Байденов. Подконтрольный республиканцам Сенат оправдал Трампа.