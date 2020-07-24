Союз армян России призвал власти жестко отреагировать на ситуацию с торговой сетью «Твой дом»

«Из Баку поступила команда на дестабилизацию ситуации, в том числе через сферы бизнеса. Выходцам из Азербайджана, владеющим крупными торговыми сетями, дали указание проявить негатив в отношении армян», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Союза армян России Левон Муканян, комментируя отказ сети магазинов «Твой дом» азербайджанского бизнесмена Араза Агаларова продавать армянские товары.

«Азербайджанская сторона всегда имеет один и тот же почерк – они сначала нападают, затем получают достойный контрудар, после чего начинают провоцировать ситуации, подобные той, что произошла с сетью магазинов «Твой дом». Позиция Союза армян России в этом вопросе однозначная – недопустим перенос конфликта на границе Азербайджана и Армении на территорию других стран», – сказал вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

В пятницу посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил о том, что российская сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары. Об этом же сообщил и глава ассоциации армянских экспортеров «Экспорт Армении» Эмиль Степанян. По его словам, магазины сети решили прекратить продажу всех армянских товаров: соков, варений, вина и коньяка.

Посол Тоганян заявил, что в торговой сети «Твой дом» «все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане». Он назвал это провокацией, направленной «на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах». Дипломат утверждает, что менеджеры ТЦ открыто ссылаются на указание руководства, говоря о приостановке приема товаров, произведенных в Армении.

По мнению Муканяна, сейчас, как и в предыдущие годы, из Баку поступила команда на дестабилизацию ситуации, в том числе через сферы бизнеса. Выходцам из Азербайджана, владеющим крупными торговыми сетями, дали указание проявить негатив в отношении армян в какой-то форме. Они это делают, пояснил собеседник.

«Если власти Москвы и в целом России это жестко не остановят, то это станет прецедентом для таких случаев в дальнейшем. И ситуация может стать необратимой, в том числе и для самих бизнесменов. Ведь им могут предъявить обвинения по статье экстремизм за разжигание межнациональной розни», – убежден Муканян.

«Мы надеемся, что российские власти дадут ситуации с сетью магазинов «Твой дом» правовую оценку, обратятся как к бизнесу азербайджанского происхождения, так и к общественным структурам, и к посольству Азербайджана, с призывом признать подобное поведение недопустимым», – подчеркнул вице-президент Союза армян России.

Ранее посольство Армении в России обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с фруктами из республики на территорию столичного рынка «Фуд сити», владельцами которого являются уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. Газета ВЗГЛЯД писала, как московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт.

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