По делу о хищениях при строительстве резиденции Путина вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии строгого режима гендиректора компании «Стройфасад» Владислава Кюнера по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарево.

Дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно». Кюнер обвиняется по ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ – в участии в организованном преступном сообществе и растрате денежных средств.

«Московский городской суд приговорил признать виновным Кюнера... по совокупности преступлений назначить наказание окончательно в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом 1,5 млн рублей, с ограничением свободы на два года», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Кюнер, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда. Суд вернул его адвокату залог в 10 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве задержали директора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова, экс-директора предприятия «Стройфасад» Станислава Кюнера, а также Дмитрия Торчинского, Сергея Литвинова, Сергея Перевалова и Александра Родионова, которых заподозрили в хищении более 5,5 млрд рублей при строительстве «объекта № 53» – дома приемов в резиденции президента России в Ново-Огареве. Позднее СМИ узнали о возможных новых эпизодах в деле о хищениях при строительстве резиденции Путина.