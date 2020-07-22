Определены полуфиналисты конкурса «Доброволец России – 2020»

В четверг прошло первое заседание оргкомитета конкурса «Доброволец России – 2020» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», в ходе которого были определены полуфиналисты конкурса.

Конкурс проводится уже в десятый раз, и по инициативе президента Владимира Путина в этом году его грантовый фонд был увеличен вдвое до 90 млн рублей, что поможет еще большему количеству проектов получить поддержку, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 млн рублей, из которых до 500 тыс. могут быть направлены на обучение на территории России – это серьезная инвестиция в развитие участников.

«В прошлом году на конкурс поступило более 28 тыс. заявок, а в этом – более 53,2 тыс. инициатив, то есть в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Если смотреть на команды проектов, которые в конкурсе принимают участие, – это более 3,2 млн человек,» – сообщил начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам, председатель организационного комитета Сергей Новиков в ходе заседания оргкомитета.

По его словам, такое большое количество участников связано с существующим в обществе трендом на добровольчество.

«С каждым годом конкурс становится не только масштабнее, но и приносит реальные результаты: помимо выявления новых лидеров, он помогает решать проблемы в социальной сфере, улучшать территории, качественно менять жизнь людей. Например, накануне президент подписал указ о национальных целях развития до 2030 года, где «поддержка волонтерства» и достижение показателя 15% волонтеров среди населения стала одной из ключевых национальных целей на ближайшие 10 лет», – подчеркнул Новиков.

По словам председателя совета ассоциации волонтерских центров, заместителя председателя оргкомитета Артема Метелева, в 2020 году по просьбам представителей субъектов Российской Федерации был возвращен региональный этап, который стал частью четвертьфинала.

Всего в полуфинал Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России –2020»вышли более 1,5 тыс. человек. Полуфиналы конкурса традиционно пройдут с 28 августа по 27 сентября в рамках пяти окружных форумов добровольцев, в этом году дистанционно для всех федеральных округов. «Мы предлагаем, чтобы прошло 10 участников в каждой номинации, всего получится 210 человек, которые пройдут в финал», – сказал Метелев.

Финал конкурса «Доброволец России – 2020» пройдет с 20 октября по 13 ноября, а лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который по традиции состоится 5 декабря в Москве. В этом году он будет преобразован в Международный форум гражданского участия «Мы вместе», в котором примут участие более 25 тысяч человек.

«По итогам акции «Мы вместе» президент на встрече с ее участниками поддержал идею преобразования декабрьского форума в международный форум гражданского участия «Мы вместе», расширения его повестки до взаимопомощи и партнерства в широком смысле слова. Если позволит эпидемиологическая ситуация, было бы правильно посвятить форум этого года победе над коронавирусом и поощрению вклада граждан в борьбу с пандемией», – сказал Метелев на заседании.

Замминистра культуры Ольга Ярилова одобрила идею проведения встреч руководителей федеральных ведомств с участниками конкурса, подтвердив готовность Минкультуры и в этом году поддерживать конкурсантов в профильной номинации «Вдохновленные искусством». «Расширение волонтерского сообщества, вовлечение новых людей, популяризация идеи добровольчества по всей России – это стратегически важные задачи для нас. Минкультуры активно работает в этом направлении. Кроме этого в этом году пройдет первый открытый конкурс грантов волонтерской деятельности в сфере культуры среди некоммерческих организаций, работающих с добровольцами», – отметала она.

Председатель всероссийского общественного движения в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Павел Савчук рассказал об итогах акции «Мы вместе», главной ценностью которой стала адресная помощь более 3,4 млн людей. «Участники акции будут отмечены в рамках номинации «Доброе дело» конкурса «Доброволец России», – сообщил Савчук.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» реализуется Росмолодежью, Роспатриотцентром и АВЦ, входит в платформу «Россия – страна возможностей» и является частью национального проекта «Образование».